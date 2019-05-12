В порту ОАЭ опровергли информацию о взрывах на танкерах

Новости мира: В ОАЭ опровергли информацию о взрывах в порту.

Медиа-офис эмиратского порта Эль-Фуджайра опроверг информацию СМИ о том, что сегодня утром там прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах.

Об этом сообщает Emirates News Agency.

"Операции в порту проходят как обычно", - говорится в сообщении.

Также в медиа-офисе добавили, что "СМИ должны быть ответственными и полагаться на официальные источники".

Ранее Africazine со ссылкой на телеканал Al Mayadeen сообщил, что в Объединенных Арабских Эмиратах в порту Эль-Фуджайра прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах.

Как отмечалось, взрывы произошли рано утром в воскресенье. Сообщалось, что пожар полностью уничтожил семь нефтяных танкеров. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь.