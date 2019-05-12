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В порту ОАЭ произошло несколько взрывов

В порту ОАЭ произошло несколько взрывов
14:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: В порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) сегодня, 12 мая, рано утром произошло несколько взрывов.

В Объединенных Арабских Эмиратах в порту Эль-Фуджайра прогремели взрывы, а потом начались пожары на нефтяных танкерах. Об этом сообщает Al Mayadeen.

По словам очевидцев горят от 7 до 10 нефтяных танкеров.

Сейчас причина взрывов и пожара неизвестна. Пожарные до сих пор пытаются потушить огонь.

В то же время, некоторые активисты в социальных сетях сообщили, что над портом летают "американские и французские самолеты неустановленного типа".

Напомним, морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.

Береговая охрана США подтвердила факт аварии на воде, которая произошла в канале Houston Ship, штат Техас. Как уточнили в службе, 230-метровый танкер столкнулся с буксиром, который толкал две баржи, наполненные около 90 тыс. тонн реформатов каждая. Одна баржа перевернулась, другая получила значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

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ОАЭ, Пожары, Взрывы, Фуджейра.
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