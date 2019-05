В США танкер столкнулся с нефтяными баржами

Морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.

На месте инцидента проходят работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы, сообщает в субботу американский телеканал ABC News.

"Столкновение тяжелого танкера с двумя нефтяными баржами привело к утечке десятков тысяч галлонов бензинового продукта в транспортный канал в районе города Хьюстон", - отмечается в сообщении.

SHIP CHANNEL COLLISION: look at the impact of a crash involving a barge, carrying a toxic gas product, and a tanker. https://t.co/mwIMUrypcu #abc13 pic.twitter.com/5c8TIYECMC

— Jessica Willey (@ImJessicaWilley) 11 мая 2019 г.