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В США танкер столкнулся с нефтяными баржами

В США танкер столкнулся с нефтяными баржами
20:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Скриншот

Новости мира: В США танкер столкнулся с баржами, произошла большая утечка нефтепродуктов.

Морской танкер столкнулся с буксиром и баржами в транспортном канале в районе американского города Хьюстон, штат Техас, вследствие чего произошла утечка нефтепродуктов.

На месте инцидента проходят работы по ликвидации последствий техногенной катастрофы, сообщает в субботу американский телеканал ABC News.

"Столкновение тяжелого танкера с двумя нефтяными баржами привело к утечке десятков тысяч галлонов бензинового продукта в транспортный канал в районе города Хьюстон", - отмечается в сообщении.

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Береговая охрана США подтвердила факт аварии на воде, которая произошла в канале Houston Ship, штат Техас. Как уточнили в службе, 230-метровый танкер столкнулся с буксиром, который толкал две баржи, наполненные около 90 тыс. тонн реформатов каждая. Одна баржа перевернулась, другая получила значительные повреждения. О пострадавших не сообщается.

Реформат - это продукт промежуточного этапа в производстве бензина и представляет собой бесцветное легковоспламеняющееся и токсичное вещество. По информации местных властей, пока не установлено точно, сколько вещества просочилось в воду, впрочем, констатируется наличие большого масляного пятна на воде и резкий запах.

Морской канал закрыт для передвижения в районе аварии. На месте инцидента работают корабль и вертолет Береговой охраны США.

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Танкер, Столкновение, Техас, Баржа.
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