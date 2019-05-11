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Над Литвой чуть не столкнулись три самолета

Над Литвой чуть не столкнулись три самолета
05:05 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В небе Литвы чуть не произошло столкновение трех самолетов.

Предположительно, из-за усталости диспетчера в апреле в небе Литвы могло произойти столкновение трех самолетов. В связи с инцидентом начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на delfi.lt и портал 15min.lt.

По данным портала, вечером 19 апреля гражданские самолеты летели в небе над Литвой на одинаковой высоте - 11 километров. Самолет польской авиакомпании LOT летел из Варшавы в Таллинн, самолет турецкой авиакомпании Corendon вез отдыхающих из финского города Оулу в Ханью на Крите, а самолет тунисской авиакомпании Nouvelair летел из Хельсинки в город Монастир в Тунисе.

Примерно над территорией самоуправления Мариямполе воздушные пути самолетов пересеклись. Диспетчер авиационного контроля в таком случае должен был дать указание изменить высоту полета, однако в силу пока неизвестных причин такая информация передана не была.

Инцидент произошел предположительно из-за усталости диспетчера полетов, а избежать авиакатастрофы удалось благодаря тому, что сработала система предупреждения самолетов TCAS, после чего самолеты спешно изменили высоту полета и не столкнулись.

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Об этом случае проинформированы все ответственные структуры - Европейское агентство авиационной безопасности, Агентство транспортных компетенций и ответственные лица Министерства юстиции Литвы. Продолжается расследование инцидента.

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Самолет, Литва, Столкновение.
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