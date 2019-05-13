В Ливане отставные военные заблокировали Центробанк

Новости мира: Военные в отставке заблокировали все входы в здание Центробанка Ливана.

Вышедшие в отставку военнослужащие объявили о проведении сидячей забастовки у здания Центрального банка Ливана (Banque du Liban) до тех пор, пока правительство страны не откажется от планов по сокращению размера военных пенсий и выплат отставным военным. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя протестующих.

Около 100 протестующих, по свидетельствам очевидцев, заблокировали три входа в здание Центробанка. Представитель бывших военнослужащих заявил, что они не будут пропускать сотрудников банка на работу до тех пор, пока их требование не сокращать военный бюджет не будет выполнено. Забастовка проходит на фоне обсуждения ливанским правительством мер по сокращению дефицита бюджета.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки с 1 мая после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора.

6 мая к ним присоединились служащие Центрального банка Ливана, что парализовало экономическую жизнь страны.

Однако 7 мая глава Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Ливана Бишара аль-Асмар сообщил о приостановке всеобщей забастовки, продолжавшейся в стране неделю, после обещания президента Мишеля Ауна о том, что меры властей не затронут средний класс и слои населения с невысокими доходами.