Скачать
Понедельник, 13.05.2019
Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Мигранты попытались прорваться в испанскую автономию в Африке
Мигранты попытались прорваться в испанскую автономию в Африке
Манчестер Сити - чемпион Англии
Манчестер Сити - чемпион Англии
Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)

В Ливане отставные военные заблокировали Центробанк

В Ливане отставные военные заблокировали Центробанк
06:03 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Военные в отставке заблокировали все входы в здание Центробанка Ливана.

Вышедшие в отставку военнослужащие объявили о проведении сидячей забастовки у здания Центрального банка Ливана (Banque du Liban) до тех пор, пока правительство страны не откажется от планов по сокращению размера военных пенсий и выплат отставным военным. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя протестующих.

Около 100 протестующих, по свидетельствам очевидцев, заблокировали три входа в здание Центробанка. Представитель бывших военнослужащих заявил, что они не будут пропускать сотрудников банка на работу до тех пор, пока их требование не сокращать военный бюджет не будет выполнено. Забастовка проходит на фоне обсуждения ливанским правительством мер по сокращению дефицита бюджета.

Профсоюзы начали проводить предупредительные забастовки с 1 мая после появившихся сообщений о намерениях властей сократить заработную плату и пенсии работникам госсектора.

6 мая к ним присоединились служащие Центрального банка Ливана, что парализовало экономическую жизнь страны.

Минфин США ввел санкции против Центробанка Венесуэлы

Однако 7 мая глава Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Ливана Бишара аль-Асмар сообщил о приостановке всеобщей забастовки, продолжавшейся в стране неделю, после обещания президента Мишеля Ауна о том, что меры властей не затронут средний класс и слои населения с невысокими доходами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ливан, Центробанк, Заблокировали, Отставные военные.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Епифаний о перспективе объединения с УГКЦ: Теоретически это в будущем возможно
05 День в ООС: Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сильный ливень затопил несколько районов Тбилиси
Сильный ливень затопил несколько районов Тбилиси
Россия запустила в Крым круизный лайнер
Россия запустила в Крым круизный лайнер
В Каталонии произошло ДТП с участием 12 автомобилей
В Каталонии произошло ДТП с участием 12 автомобилей
Лучшие советы о том, как выспаться за короткое время
Лучшие советы о том, как выспаться за короткое время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь