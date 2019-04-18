Минфин США ввел санкции против Центробанка Венесуэлы

Новости мира: Министерство финансов США заблокировало операции Центрального банка Венесуэлы.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против Центрального банка Венесуэлы, а также его руководителя Илиана Жозефа Руцца Терана. Об этом официально заявили в среду в американском Минфине, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Министерство финансов вводит санкции против Центрального банка Венесуэлы, чтобы предотвратить использование учреждения в качестве инструмента незаконных действий режима Мадуро, который продолжает грабить активы Венесуэлы и эксплуатировать правительственные учреждения для обогащения коррумпированных приближенных лиц", - заявил в связи с этим министр финансов США Стивен Мнучин.

Он подчеркнул, что Америка стремится помочь венесуэльскому народу. По его словам, санкции будут препятствовать большему количеству операций Центробанка, однако личные денежные переводы граждан страны и гуманитарная помощь будут доступны. Как подчеркнули в Минфине США, нынешний шаг иллюстрирует решимость администрации Трампа не допустить доступа режима Мадуро к финансовой системе США, в том числе, через Центральный банк Венесуэлы.