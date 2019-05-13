Израиль нашел на Голанских высотах место для поселения в честь Трампа

Новости мира: Правительство Израиля определило место на Голанских высотах, где будет построено поселение в честь Дональда Трампа.

В Израиле нашли место для поселения на Голанских высотах, которое назовут в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

Издание уточняет, что поселение обустроят на северных Голанах в Берухиме, а также напоминает, что предыдущий план этого поселения одобрили еще в 1991 году, однако несколько попыток его воплощения потерпели неудачу.

Итак, новая община на Голанских высотах станет смешанным светско-религиозным поселением, где на первом этапе будут проживать около 120 семей.

Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.