Скачать
Понедельник, 13.05.2019
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
ГПУ начала расследовать давление на судей по "ПриватБанку"
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Ракетный катер ВМС и корабль королевского флота Британии провели учения в Черном море
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Украинки завоевали бронзу на этапе Мировой серии по прыжкам в воду
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного
Приметы и обряды на 13 мая – День Апостола Якова-Звездоночного

Израиль нашел на Голанских высотах место для поселения в честь Трампа

Израиль нашел на Голанских высотах место для поселения в честь Трампа
09:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Правительство Израиля определило место на Голанских высотах, где будет построено поселение в честь Дональда Трампа.

В Израиле нашли место для поселения на Голанских высотах, которое назовут в честь президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил на заседании правительства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The Jerusalem Post.

Издание уточняет, что поселение обустроят на северных Голанах в Берухиме, а также напоминает, что предыдущий план этого поселения одобрили еще в 1991 году, однако несколько попыток его воплощения потерпели неудачу.

Итак, новая община на Голанских высотах станет смешанным светско-религиозным поселением, где на первом этапе будут проживать около 120 семей.

Израиль планирует назвать поселение в Голанах в честь Трампа

Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Голанские высоты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Наев рассказал, сколько времени понадобилось бы ВСУ на освобождение Донбасса
02 Церемония открытия "Евровидение 2019" (Видео)
03 Геращенко хочет обустроить приемную в волонтерской палатке в Харькове на площади Свободы
04 Украина завоевала серебро на Кубке мира по фехтованию
05 Супрун: Выдан первый миллион лекарств по электронным рецептам
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
В Литве определены кандидаты второго тура выборов
Помпео отменил визит в Москву
Помпео отменил визит в Москву
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Идет потепление: синоптики обещают до +24° и грозовые дожди
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Рецепт дня: пломбир в домашних условиях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь