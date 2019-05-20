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В Ираке подорвался автобус: погибли семь человек

В Ираке подорвался автобус: погибли семь человек
07:38 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В городе Балад Руз подорвался автобус с солдатами, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, еще 26 получили ранения.

В Ираке во время движения подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, вследствие чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает Fox News.

"Иракская шиитская военизированная группа заявляет, что вследствие взрыва заложенной на обочине дороги бомбы, подорвался автобус, который перевозил ее бойцов в Восточном Ираке, погибли семь человек и 26 получили ранения", - говорится в сообщении.

В Народных мобилизационных силах рассказали, что инцидент произошел в городе Балад Руз, когда автобус ехал из южной провинции в направлении города Басра.

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Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность, но предполагается, что теракт могли осуществить террористы "Исламского государства", которые до этого неоднократно совершали атаки на солдат шиитских группировок.

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Теракт, Ирак, Жертвы, Военные, Балад-Руз.
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