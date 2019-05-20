В Ираке подорвался автобус: погибли семь человек

Новости мира: В городе Балад Руз подорвался автобус с солдатами, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли, еще 26 получили ранения.

В Ираке во время движения подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, вследствие чего погибли по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения. Об этом сообщает Fox News.

"Иракская шиитская военизированная группа заявляет, что вследствие взрыва заложенной на обочине дороги бомбы, подорвался автобус, который перевозил ее бойцов в Восточном Ираке, погибли семь человек и 26 получили ранения", - говорится в сообщении.

В Народных мобилизационных силах рассказали, что инцидент произошел в городе Балад Руз, когда автобус ехал из южной провинции в направлении города Басра.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность, но предполагается, что теракт могли осуществить террористы "Исламского государства", которые до этого неоднократно совершали атаки на солдат шиитских группировок.