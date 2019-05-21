Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в секторе Газа

Новости мира: Израиль и палестинское военизированное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, договорились о перемирии на полгода.

Израиль договорился с ХАМАС о прекращении огня вдоль границы с сектором Газа на полгода.

Об этом The Times of Israel.

"Израиль и ХАМАС достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль границы сектора Газа с Израилем", - говорится в сообщении.

Соглашение было заключено при посредничестве Египта и ООН.

Согласно достигнутому договору, ХАМАС обязуется прекратить беспорядки вдоль границы и поддерживать буферную зону в 300 метрах от границы; прекратить запуск зажигательных воздушных шаров в сторону Израиля и ночные столкновений между жителями Газы и израильскими силами безопасности; остановить флотилии, пытающейся прорваться через морскую границу между Газой и Израилем.

В свою очередь Израиль обязуется расширить в районе сектора Газа рыболовную зону и разрешить ввоз в сектор Газа медикаменты для палестинцев.

Кроме этого, стороны договорились о начале переговоров по вопросам электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.