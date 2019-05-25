На севере Сирии в апреле погибло более 30 детей

Новости мира: От обстрелов и бомбардировок в Сирии погибло не менее 38 детей.

В результате обстрелов и бомбардировок населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб на северо-западе Сирии в апреле погибли не менее 38 детей.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на международную правозащитную организацию Save the Children.

Уточняется, что девять детей погибли в школе, 11 - дома, семеро - на рынке, двое - в лагерях беженцев, один – в больнице, остальные – на улицах.

“Правозащитники отмечают, что в связи с продолжающимися обстрелами зоны деэскалации тысячи сирийских семей были вынуждены бежать в лагеря беженцев на границе с Турцией. В числе прочих разрушены 18 медицинских центров, предоставлявших услуги свыше 200 тысячам человек, погибли четыре медика”, - говорится в сообщении.

“Атаки на гражданских лиц в военное время грубо нарушают международное гуманитарное право. Все стороны несут ответственность за защиту детей от нападений. Школы, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры должны находиться под защитой”, - подчеркнула директор Save the Children в Сирии Сониа Куш.