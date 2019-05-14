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ФРГ, Франция и Британия обеспокоены обстрелами зоны деэскалации в Сирии

ФРГ, Франция и Британия обеспокоены обстрелами зоны деэскалации в Сирии
08:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Берлин, Париж и Лондон осудили авиаудары сил Асада и России по Идлибу.

В Берлине, Париже и Лондоне озабочены недавними обстрелами сирийского населения со стороны режима Асада и России.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, размещенном на сайте МИД ФРГ.

"Германия, Франция и Великобритания глубоко обеспокоены недавней эскалацией военных действий на северо-западе Сирии. В последние дни гражданское население в регионе подвергалось сильному обстрелу со стороны сирийского режима и России, ежедневными воздушными атаками и бомбардировками, в то время как Хаят Тахрир аль-Шам и другие группировки, признанные ООН террористическими, усилили свои нападения", - говорится в заявлении.

В нем отмечено, что эта военная эскалация, унесшая жизни 120 человек; совершенные в последние недели воздушные налеты на густонаселенные районы, неизбирательные бомбардировки, использование бочковых бомб и целенаправленные нападения на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру, особенно в школах и медицинских учреждениях, должны прекратиться. Они являются вопиющим нарушением международного гуманитарного права.

Три страны отмечают, что активизация тергруппировок, включая ИГИЛ и Аль-Каиду вызывает серьезное беспокойство, однако "жестокая кампании сирийского режима и его сторонников против миллионов гражданских лиц, проживающих в регионе - это не о борьбе с терроризмом, речь идет о пособничестве недобросовестного отвоеванным достижениям режима". Благодаря этой силе бедственное положение сирийского населения в регионах Идлиб и Хама будет только обостряться.

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Многие гражданские лица были вынуждены покинуть свои дома из-за эскалации; По имеющимся данным, число перемещенных лиц увеличилось в течение последних двух недель на 180 тысяч. В регионе проживает 3 миллиона граждан, в том числе 1 миллион детей. Многие из них уже были перемещены несколько раз из-за жестокости сирийского режима. Любое военное наступление в густонаселенном регионе привело бы к гуманитарной катастрофе.

В этой связи МИД ФРГ, Франции и Великобритании призывают все стороны в срочном порядке отказаться от любого военного наступления в регионе и выполнить свои обязательства по пресечению насилия в Идлибе. В Стамбуле, лидеры России, Турции, Германии и Франции договорились о постоянном прекращение огня в Идлибе, теперь его надо придерживаться. Это имеет первостепенное значение для обеспечения защиты гражданских лиц и облегчения их страданий, обеспечения безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи.

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Сирия, Германия, Франция, Великобритания, Россия, Башар Асад, Идлиб.
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