Иран отреагировал на "чрезвычайно опасное" решение США

Новости мира: Иран раскритиковал последнее решение США об увеличении военного присутствия в регионе Персидского залива.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу назвал «чрезвычайно опасным» решение Штатов направить на Ближний Восток более 1,5 тыс. своих войск в ответ на вероятную угрозу Ирана, передает Reuters.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп одобрил увеличение военного присутствия в регионе, назвав это усилиями по обороне против действий Тегерана и обвинив Иран в нападениях на танкеры.

По словам Зарифа, США выдвинули обвинения для оправдания своей враждебной политики и повысить напряженность в регионе.

"Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно и угрожает международному миру и безопасности, и это нужно решать", - сказал глава МИД Ирана.

Напомним, в Белом доме планируют в обход одобрения Конгресса США заключить 22 соглашения о продаже вооружения на Ближний Восток.

По словам главы внешней политики США, продажа оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обусловлена «чрезвычайной ситуацией», которая заключается в интересах национальной безопасности Штатов.