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Иран отреагировал на "чрезвычайно опасное" решение США

Иран отреагировал на "чрезвычайно опасное" решение США
13:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: Иран раскритиковал последнее решение США об увеличении военного присутствия в регионе Персидского залива.

Глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф в субботу назвал «чрезвычайно опасным» решение Штатов направить на Ближний Восток более 1,5 тыс. своих войск в ответ на вероятную угрозу Ирана, передает Reuters.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп одобрил увеличение военного присутствия в регионе, назвав это усилиями по обороне против действий Тегерана и обвинив Иран в нападениях на танкеры.

По словам Зарифа, США выдвинули обвинения для оправдания своей враждебной политики и повысить напряженность в регионе.

"Расширение присутствия США в нашем регионе чрезвычайно опасно и угрожает международному миру и безопасности, и это нужно решать", - сказал глава МИД Ирана.

Трамп принял решение об отправке 1,5 тысяч солдат на Ближний Восток

Напомним, в Белом доме планируют в обход одобрения Конгресса США заключить 22 соглашения о продаже вооружения на Ближний Восток. 

По словам главы внешней политики США, продажа оружия в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обусловлена «чрезвычайной ситуацией», которая заключается в интересах национальной безопасности Штатов.

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США, Иран, МИД Ирана, Джавад Зариф.
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