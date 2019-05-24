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Трамп принял решение об отправке 1,5 тысяч солдат на Ближний Восток

Трамп принял решение об отправке 1,5 тысяч солдат на Ближний Восток
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Трамп подтвердил отправку 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подтвердил, что принял решение об отправке 1,5 тыс. дополнительных военнослужащих на Ближний Восток.

По сообщению американского телевидения, он объяснил, что пошел на такой шаг, чтобы эффективнее противостоять Ирану в регионе.

"Мы хотим, чтобы была защита (от Ирана - Ред.)", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что Белый дом уведомил Конгресс о планах отправить 1,5 тыс. военных на Ближний Восток.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут перебросить на Ближний Восток 5 тыс. или 10 тыс. военных для противодействия угрозам со стороны Ирана. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан подтвердил в четверг, что такой вариант в принципе возможен, однако заверил, что появившиеся в СМИ цифры неверны.

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В последние недели отношения между Ираном и США обострились. Тегеран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), подписанному в 2015 году.

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Иран, Ближний Восток, Дональд Трамп, Патрик Шанахан.
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