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"Может быть 75%": Трамп рассчитывает на победу на президентских выборах в США

"Может быть 75%": Трамп рассчитывает на победу на президентских выборах в США
21:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Трамп уверен, что выиграет выборы 2020 года, а в случае объективности СМИ предрекает разгромную победу.

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что он победит на следующих президентских выборах с большим отрывом от соперников, если СМИ будут передавать о нем соответствующую действительности информацию.

"У нас уже неплохие цифры по опросам. Мне кажется, у нас уже 48% сегодня, или 51%", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, могут ли навредить его репутации перед выборами расследования, которые ведут в отношении его деятельности демократы.

"Но я вам скажу, если вы, народ (журналисты - Ред.), не будете распространять фейковые новости, то у меня будет 70%, может быть даже 75%", - заявил Трамп.

Президент США отметил, что даже несмотря на то, что американские СМИ, по его мнению, распространяют не соответствующую действительность информацию, он выиграет выборы.

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"Но если вы серьезно начнете работать хорошо, так, как и должны, то у меня, наверное, будет 70%-75% поддержки только благодаря (успехам - Ред.) в экономике", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в распространении "фейковых" новостей.

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Дональд Трамп, Выборы в США, Фейки.
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