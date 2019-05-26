В Афганистане задержали 30 боевиков

Новости мира: На юге Афганистана арестоваи 30 боевиков.

В южных провинциях Афганистана арестованы 27 боевиков, связанных с группировкой "Талибан", а также трое членов ИГИЛ.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на Национальный директорат безопасности Афганистана.

Сообщается, что всех боевиков задержали в течение последнего месяца в результате серии операций.

"Арестованные боевики участвовали в подрывной деятельности, в том числе в нападениях на силы безопасности, атаках на религиозных ученых и запугивании людей в провинциях Газни, Кандагар, Гильменд, Забуль и Урузган", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что арестованные признались в причастности к террористической деятельности.