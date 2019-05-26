В Саудовской Аравии жертвами авиаударов стали 12 человек

Новости мира: В результате авиаудара в Йемене погибло 12 человек.

Не менее 12 человек, в том числе семеро детей, погибли в результате налета саудовских ВВС на административный центр Мавия в йеменской провинции Таиз. Об этом сообщил агентству SABAH в субботу представитель мятежников-хуситов в Сане Хишам Шараф Абдалла.

“Удары были нанесены по бензоколонке и расположенному рядом с ней торговому центру, — отметил он. — Это военное преступление, ответственность за которое несет командование аравийской коалиции и ее покровители в лице США и Великобритании”.

По словам Абдаллы, саудовские ВВС регулярно нарушают соглашение о прекращении огня в Эль-Ходейде, подписанное в декабре 2018 года. В пятницу жертвами налета саудовских ВВС стали девять мирных граждан, а 22 мая погибли 16 человек.

Представитель мятежников-хуситов потребовал от ООН и международных гуманитарных организаций “остановить агрессию против йеменского народа и снять морскую блокаду”.