Взрыв грузовика в Ираке: 5 человек погибли еще 8 ранены

Новости мира: Взрыв бомбы в грузовике убил пятерых и травмировал восемь человек в Ираке.

В Ираке в результате взрыва бомбы в грузовике возле людного рынка погибли 5 человек, 8 получили повреждения.

Об этом сообщает Press TV.

“По меньшей мере погибли пять человек, еще восемь получили телесные повреждения после взрыва в грузовике на популярном рынке северной провинции Ниневия в Ираке”,- говорится в сообщении.

Иракские военные заявили, что нападение произошло в воскресенье днем, когда на переполненном рынке в селе Аль-Увайнат возле города Рабиа был взорван грузовик нашпигованную взрывчаткой.

Никто не взял ответственность за нападение, но полиция подозревает ИГИЛ в организации нападения.