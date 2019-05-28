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Иран пригрозил постепенно сокращать обязательства в СВПД

Иран пригрозил постепенно сокращать обязательства в СВПД
20:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: Иран будет предпринимать меры по прекращению выполнения обязательств СВПД до нормализации экономических отношений с ЕС.

Власти Ирана заявляют о планах постепенно сокращать обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской проблеме до тех пор, пока экспорт иранской нефти и банковские связи страны не придут в норму. Об этом заявил Кейван Хосрави, представитель Высшего совета нацбезопасности Ирана.

По словам Хосрави, Иран будет предпринимать поэтапные шаги по прекращению соблюдения обязательств СВПД на основе заявления СБ ООН до тех пор, пока ситуация с продажей нефти и банковскими операциями не вернется к положению, которое существовало до выхода США из сделки.

СВПД заключили в 2015 году между Ираном и международными посредниками (шести членами СБ ООН и Германией — ред.). В рамках этой сделки Иран обязался ограничивать деятельность в атомной сфере для приостановки международных санкций. Президент США Дональд Трамп в прошлом году вывел Штаты из СВПД и возобновил санкции против Ирана, включая банковскую и нефтяную сферу.

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Оставшиеся страны СВПД пообещали Ирану разработать механизм для торговли нефтью в обход санкций США, однако механизм до сих пор не был реализован.

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В годовщину выхода США из сделки, Иран объявил, что приостанавливает обязательства в части СВПД. Кроме этого, Тегеран дал 60 дней европейским партнерам на выполнение своих обязательств, иначе в стране откажутся от ограничений по уровню обогащения урана.

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США, Иран, Ядерная сделка, СВПД, Кейван Хосрави.
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