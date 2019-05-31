В столице Афганистана взорвался автомобиль

Новости мира: В результате взрыва автомобиля в Афганистане погибло 7 человек.

Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взлетел на воздух рядом с Университетом национальной обороны.

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на МВД Афганистана.

“По меньшей мере семь человек погибли и шесть получили ранения в результате подрыва заминированного автомобиля в четверг рядом с военным университетом на западе столицы Афганистана Кабула”, - говорится в сообщении.

Взрыв произошел рядом с Университетом национальной обороны имени маршала Фахима как раз в тот момент, когда из него выходили студенты.

Уточняется, что один из семерых погибших предположительно был терористом, находившимся в автомобиле. Детали теракта выясняет следствие.