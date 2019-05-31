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Лидер сирийской оппозиции призвал усиливать давление на Россию

Лидер сирийской оппозиции призвал усиливать давление на Россию
20:01 Сегодня Телеграф Анадолу Фото: Фейсбук

Новости мира: Сирийская оппозиция призвала оказать давление на Россию.

Россия, вмешиваясь в вооруженный конфликт в Сирии, стала соучастников преступлений режима Башара Асада. Об этом написал в соцсетях глава Национальной коалиции революционных и оппозиционных сил Сирии (SMDK) Абдуррахман Мустафа.

"Россия одновременно с усилиями по прекращению процесса политического урегулирования намеренно наносит удары по жилым районам в Сирии", - написал Мустафа.

Лидер оппозиции отметил, что войска режима Асада и его союзники намеренно подвергают обстрелам и бомбардировкам населенные пункты в зоне деэскалации в Идлибе, причем продолжают это делать и в священный месяц Рамазан. Наносятся воздушные удары и по медицинским объектам и школам.

"Понятно, кто стоит за этими атаками и несет за них ответственность. Иранские ополченцы и Россия с первого дня оказывают поддержку режиму Асада в массовых убийствах сирийцев", - написал Мустафа.

Глава SMDK отметил, что Россия защищает режим Асада на всех международных площадках, тем самым потворствуя преступлениям Дамаска.

Оппозиционер акцентировал внимание и на молчании международного сообщества по вопросу бомбардировок России.

"Вы не сможете преодолеть кризис, делая лишь осуждающие заявления. Кроме того, вы не сможете найти решение, только наблюдая и выжидая. Вы наконец-то должны принять решение, чтобы остановить массовые убийства, разрушения и миграцию", - написал Мустафа.

Глава SMDK призвал мировую общественность принять необходимые меры и привлечь к ответственности виновных, так как число жертв среди мирного населения Сирии может возрасти.

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Кроме того, Мустафа подчеркнул необходимость оказания давления на Россию с целью прекращения атак на мирных сирийцев.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.

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Сирия, Россия, Башар Асад, Абдуррахман Мустафа.
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