Детский фонд ООН: в Сирии с начала года погибли 134 ребенка

Новости мира: На северо-западе Сирии критическая ситуация из-за эскалации военного конфликта.

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщает о тяжелой ситуации на северо-западе Сирии в связи с эскалацией военного конфликта, в результате чего гибнут дети. В частности, наиболее критическая ситуация наблюдается в деревнях на севере Хамы и юге Идлиба.

Боевые действия вынуждают сирийские семьи покидать свои дома, другие же не могут это сделать из-за проживания в эпицентре ведения войны.

По данным Детского фонда, с начала 2019 года погибли не менее 134 ребенка, а 125 тысяч стали беженцами. Кроме этого, в регионе вооруженными формированиями было обстреляно 30 больниц, из-за чего ЮНИСЕФ было вынуждено приостановить некоторые проекты по организации медпомощи. Более 43 тысяч детей лишены возможности посещать школу, а в школах Идлиба перенесли экзамены.

Ранее сообщалось, в результате обстрелов и бомбардировок населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб на северо-западе Сирии в апреле погибли не менее 38 детей.