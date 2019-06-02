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От подрыва автомобиля в Сирии погибли 10 человек

От подрыва автомобиля в Сирии погибли 10 человек
05:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: На севере Сирии взорвали автомобиль, погибло 10 человек.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате подрыва автомобиля в городе Ракка. Об этом сообщило в субботу агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию “Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека”, передает УНН со ссылкой также на газету An-Nahar.

По ее данным, среди погибших — пять мирных жителей и пять представителей “Сил демократической Сирии” (СДС). Другие подробности не приводятся.

Как сообщает Associated Press, в Ракке прогремели два взрыва. Одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.

Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.

Напоминаем, в этом году на северо-западе Сирии было убито более 130 детей.

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Сирия, Взрыв, Ракка, Погибло.
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