На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения

Новости мира: Столкновения между израильской полицией и палестинцами произошли на Храмовой горе в Иерусалиме.

В Иерусалиме в районе Храмовой горы, в воскресенье, 2 июня, произошли беспорядки.

Об этом сообщает The National.

"Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли в воскресенье после того, как иудеям впервые за 30 лет было разрешено посетить святыню Харам-аль-Шариф в Старом городе Иерусалима", - говорится в сообщении.

Сотни евреев празднуют сегодня День Иерусалима, установленный в честь победы Израиля в войне с арабами 1967 года и взятия под контроль Восточного Иерусалима.

Палестинцы бросали камни и стулья в полицию в районе, где расположена мечеть Аль-Акса, третья величайшая святыня в исламе. Евреи чтут это место, но не могли молиться в нем на протяжении десятилетий.

Беспорядки произошли накануне шествия иудеев по улицам Иерусалима во второй половине дня.

Шествие состоится под охраной израильской полиции, поскольку местные палестинцы обычно не воспринимают акцию, известную как шествие Флага, где участники заворачиваются в бело-голубые флаги Израиля. Маршрут шествия пролегает и через Мусульманский квартал.