Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Морской десант противна уничтожен: в Приазовье прошли учения ВСУ (Фото и видео)
Танки, артиллерия и авиация: На Азове прошли учения ВСУ
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Супрун заявила, что намерена и дальше работать в Украине
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения

На Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения
13:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Столкновения между израильской полицией и палестинцами произошли на Храмовой горе в Иерусалиме.

В Иерусалиме в районе Храмовой горы, в воскресенье, 2 июня, произошли беспорядки.

Об этом сообщает The National.

"Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли в воскресенье после того, как иудеям впервые за 30 лет было разрешено посетить святыню Харам-аль-Шариф в Старом городе Иерусалима", - говорится в сообщении.

Сотни евреев празднуют сегодня День Иерусалима, установленный в честь победы Израиля в войне с арабами 1967 года и взятия под контроль Восточного Иерусалима.

Палестинцы бросали камни и стулья в полицию в районе, где расположена мечеть Аль-Акса, третья величайшая святыня в исламе. Евреи чтут это место, но не могли молиться в нем на протяжении десятилетий.

Беспорядки произошли накануне шествия иудеев по улицам Иерусалима во второй половине дня.

США объединяют посольство и генконсульство в Иерусалиме

Шествие состоится под охраной израильской полиции, поскольку местные палестинцы обычно не воспринимают акцию, известную как шествие Флага, где участники заворачиваются в бело-голубые флаги Израиля. Маршрут шествия пролегает и через Мусульманский квартал.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Израиль, Иерусалим, Палестина, Храмовая гора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Матиос заявил, что останется на своей должности
04 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
05 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Министр иностранных дел Франции посетил Чернобыль
Коронация Елизаветы II: 66 лет назад состоялось событие, изменившее историю Англии
Коронация Елизаветы II: 66 лет назад состоялось событие, изменившее историю Англии
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
На рок-фестивале в Днепропетровской области погиб человек
Вознесение Господне 2019: история и народные традиции
Вознесение Господне 2019: история и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь