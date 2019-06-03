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Сирийские военные сообщили об обстреле аэродрома со стороны Израиля

Сирийские военные сообщили об обстреле аэродрома со стороны Израиля
01:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу.

В результате ракетного обстрела базы Т-4 в провинции Хомс есть разрушения, сообщает агентство Reuters. Факт нападения зафиксировал и корреспондент государственного телевидения Сирии, указывает агентство SANA, отмечает УНН.

Сирийские военные сообщили SANA, что ракетный удар нанес Израиль. Несколько ракет удалось сбить, однако двое военнослужащих погибли, а также разрушен один из военных складов.

Ранее агентство SANA сообщило, что Израиль подверг ракетному обстрелу позиции правительственных войск в южных провинциях Дамаск и Кунейтра. По официальной информации средства ПВО Сирии сумели сбить несколько ракет.

Израиль нанес удары по Сирии, есть жертвы

Тем не менее, в результате нападения трое военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения.

В Израиле случившееся назвали ответом на сирийские ракеты, взорвавшиеся на территории страны.

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Сирия, Израиль, Ракетный удар.
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