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В Сирии в результате взрыва автомобиля погибли 16 человек

В Сирии в результате взрыва автомобиля погибли 16 человек
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В провинции Алеппо возле границы с Турцией на северо-западе Сирии произошел взрыв автомобиля, погибли 16 гражданских лиц.

В результате взрыва в районе города Аазаз провинции Алеппо на северо-западе Сирии, недалеко от границы с Турцией, погибли 16 человек. Об этом сообщает CNN Turk.

"16 гражданских лиц погибли в результате взрыва автомобиля, нашпигованного взрывчаткой, в центре города Аазаз, недалеко от границы с Турцией", - сообщает телеканал со ссылкой на местные источники.

Как информирует Son Haberler, девять человек получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, направлены в больницу на территории Турции.

От подрыва автомобиля в Сирии погибли 10 человек

Сейчас место инцидента оцеплено силами безопасности, ни одна из террористических организаций пока не взяла ответственность за теракт. Как известно, в течение последнего месяца наблюдается эскалация боев в сирийской провинции Идлиб, что привело к гибели 948 человек, около трети из них - гражданские.

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Сирия, Алеппо, Погибшие, Подрыв автомобиля.
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