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В Дубае туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие

В Дубае туристический автобус попал в ДТП, есть погибшие
05:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира: В результате ДТП в Дубае погибло не менее 15 человек.

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли, сообщают СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в четверг около 18.00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда. Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ. Гражданство пассажиров уточняется.

Напоминаем, в центральной Швеции вблизи города Эребру в субботу утром попал в ДТП туристический автобус из Норвегии, следовавший из Осло в Стокгольм

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ОАЭ, ДТП, Дубай, Оман, Автобус.
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