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Норвежский автобус с туристами перевернулся в Швеции

Норвежский автобус с туристами перевернулся в Швеции
15:06 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: В Швеции перевернулся норвежский автобус с туристами, есть пострадавшие.

В центральной Швеции вблизи города Эребру в субботу утром попал в ДТП туристический автобус из Норвегии, следовавший из Осло в Стокгольм.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Aftonbladet.

Авария произошла около 9.25 к югу от города Эребро в направлении Стокгольма.

"Мы получили информацию о том, что перевернулся туристический автобус. Речь идет о норвежском туристическом автобусе, который ехал из Осло в Стокгольм", - сообщили в местной полиции.

В автобусе находились около 20 человек.

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Полиция сообщила, что в больницу забрали восьмерых пострадавших. Правда там не исключают, что и остальные пассажиры могут нуждаться в помощи медиков, так как люди находятся в шоковом состоянии.

Дорогу, на которой произошла авария, перекрыли в обе стороны. Полиция выясняет причины ДТП.

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ДТП, Швеция, Стокгольм, Автобус, Эребру.
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