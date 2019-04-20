Норвежский автобус с туристами перевернулся в Швеции

В центральной Швеции вблизи города Эребру в субботу утром попал в ДТП туристический автобус из Норвегии, следовавший из Осло в Стокгольм.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Aftonbladet.
Авария произошла около 9.25 к югу от города Эребро в направлении Стокгольма.
"Мы получили информацию о том, что перевернулся туристический автобус. Речь идет о норвежском туристическом автобусе, который ехал из Осло в Стокгольм", - сообщили в местной полиции.
В автобусе находились около 20 человек.
Полиция сообщила, что в больницу забрали восьмерых пострадавших. Правда там не исключают, что и остальные пассажиры могут нуждаться в помощи медиков, так как люди находятся в шоковом состоянии.
Дорогу, на которой произошла авария, перекрыли в обе стороны. Полиция выясняет причины ДТП.