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"Экономический терроризм": В Иране отреагировал на санкции США

"Экономический терроризм": В Иране отреагировал на санкции США
16:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира: В Иране назвали новые санкции США "экономическим терроризмом".

Санкции Соединённых Штатов против Ирана свидетельствуют о нежелании Вашингтона вести переговоры.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави, сообщает AFP.

"Понадобилась всего одна неделя для того, чтобы утверждение президента США о том, что он готов вести переговоры с Ираном, оказалось бесполезным", - заявил он.

Мусави назвал новые санкции еще одним примером "экономического терроризма" и продолжением "вражды" США против Ирана.

"Политика максимального давления Америки — неудачная политика, которую неоднократно пробовали ранее предыдущие президенты страны. Это неправильный путь, и правительство США может быть уверено, что оно не достигнет ни одной из целей, поставленных для этой политики", - отметил представитель иранского МИД.

США ввели новый пакет санкций против нефтяного бизнеса Ирана

Как сообщалось ранее, накануне США ввели новый, широкий пакет санкций против Ирана, направленных против нефтеперерабатывающего бизнеса страны, который является одним из основных источников финансирования Корпуса стражей исламской революции — вооруженного оплота действующего режима. Как подчеркнули в администрации США, введенные ограничения стали частью кампании "максимального давления" на Иран, направленного на изоляцию этой страны на международных рынках.

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США, Иран, Санкции, Аббас Мусави.
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