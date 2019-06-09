В Йемене террористы совершили нападение на людей в мечети

Новости мира: В Йемене расстреляли людей в мечети.

На юге Йемена в провинции Ад-Далиа совершено нападение на мечеть, что привело к гибели 5 человек.

Об этом сообщает Xinhua.

"Мечеть находится на западе провинции в районе, который контролируется правительственными войсками. Во время атаки в мечети происходило богослужение, когда несколько человек с оружием ворвались в здание и открыли огонь по людям. После этого они взяли в заложники трех человек и скрылись с места происшествия на автомобиле", - рассказали в службе безопасности страны.

В настоящее время ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за нападение. Правоохранители проводят расследование. В то же время в службе безопасности считают, что скорее всего нападение совершили террористы группировки ИГИЛ.