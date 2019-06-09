Йеменские повстанцы атаковали военный аэродром Саудовской Аравии

Новости мира: Йеменские повстанцы-хусити атаковали аэродром в Саудовской Аравии.

Хуситы говорят, что совершили нападение на склады, в которых находились саудовские боевые дроны в саудовском аэропорту "Джизан".

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на местные СМИ.

"Йеменские повстанцы-хуситы заявили в воскресенье, что они совершили атаку беспилотниками на военный аэродром в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении. Как отмечается, это нападение было нацелено на бункеры, в которых размещались саудовские беспилотные устройства на складе аэропорта "Джизан" на юге Саудовской Аравии.

Как сообщалось, группа повстанцев хуситов в Йемене заявила, что захватила военные позиции на юго-западе Саудовской Аравии.