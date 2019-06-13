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Иран не будет считаться с мнением США, если захочет ядерное оружие

Иран не будет считаться с мнением США, если захочет ядерное оружие
18:10 Сегодня Телеграф

Новости мира: Руководитель Ирана пригрозил США созданием ядерного оружия в случае необходимости.

Иран готов начать разработку ядерного оружия, чему не смогут помешать Соединенные Штаты. Об этом сообщил духовный лидер и руководитель Ирана Али Хамени, который провел встречу в Тегеране с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Fars.

Хамени заявил, что руководство в Иране против ядерного оружия и запрещает его разработку, однако добавил, что в случае принятия решения о реализации ядерной программы, США не смогут этому препятствовать. Духовный лидер Ирана отметил, что все заявления США по поводу ядерного оружия не имеют смысла.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что для его является приоритетом недопущение создания в Иране ядерного оружия.

Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со среды находится с первым с 1978 года официальным визитом в Иране. Абэ уже провел встречу с президентом страны Хасаном Роухани.

Напомним, накануне президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран открыт к переговорам, но не ”по приказу” Вашингтона. Иран продемонстрировал, что не намерен ”подчиняться тирании”, подчеркнул Роухани. По его словам, обе стороны должны проявлять друг к другу уважение и проводить переговоры ”в рамках международного права”.

Власти Ирака пытаются вмешаться в конфликт Ирана и США

США готовы начать переговоры с Ираном без выдвижения предварительных условий. Об этом госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео, отметив, что Вашингтон продолжит бороться с ”враждебной активностью” Исламской Республики.

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США, Иран, Ядерное оружие, Али Хамени.
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