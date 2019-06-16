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В Сирии погибли 35 человек в результате столкновений

В Сирии погибли 35 человек в результате столкновений
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира: По меньшей мере 35 человек погибло в Сирии из-за столкновений.

В Сирии вследствие столкновений между силами режима Асада и антиправительственными повстанцами погибли по меньшей мере 35 человек.

Об этом информирует портал Zamanalwsl со ссылкой на сирийский отдел группы Human Rights Watch.

"По меньшей мере 35 участников столкновений, в том числе 26 представителей сил режима, были убиты в субботу вследствие столкновений и авиаударов на северо-западе Сирии", - говорится в сообщении. Отмечается, что столкновения начались после того, как поддерживаемые Россией силы режима Асада пытались вернуть себе две деревни, захваченные повстанцами в начале месяца. Сирийский режим и российская авиация уничтожили девять повстанцев, сообщают правозащитники

Во время следующих столкновений на севере провинции Хама погибли 26 человек со стороны сил режима, в том числе восемь человек - вследствие взрыва мины.

Как сообщалось, международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила сирийско-российский "военный альянс" в использовании "коктейля с запрещенного и смешанного оружия" для атак на гражданских лиц в северо-западной части Сирии.

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РФ вместе с Ираном предоставила сирийскому президенту Башару Асаду решающую военную и дипломатическую поддержку в течение восьмилетней гражданской войны в стране, которая началась с подавления протестов правительством в марте 2011 года. Соединенные Штаты и Турция оказали поддержку различным группам повстанцев в Сирии.

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Сирия, Асад, Столкновения, Повстанци.
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