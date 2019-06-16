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Около Дамаска прогремел взрыв

Около Дамаска прогремел взрыв
06:11 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: К западу от столицы Сирии произошел взрыв.

В субботу к западу от столицы Сирии Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA.

Военный источник сообщил, что "взрыв произошел на складе боеприпасов, принадлежащем Сирийской арабской армии, к западу от Дамаска, из-за пожара, который вспыхнул на сухой траве и листьях возле него".

Напомним, базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате боев поддерживаемых Россией правительственных войск президента Сирии Башара Асада с оппозиционными силами с 30 апреля погибли по меньшей мере 1465 человек.

Напоминаем, в Сирии вследствие столкновений между силами режима Асада и антиправительственными повстанцами погибли по меньшей мере 35 человек.

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Сирия, Взрыв, Дамаск.
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