Около Дамаска прогремел взрыв

Новости мира: К западу от столицы Сирии произошел взрыв.

В субботу к западу от столицы Сирии Дамаска произошел взрыв на складе боеприпасов. Об этом сообщает государственное информационное агентство SANA.

Военный источник сообщил, что "взрыв произошел на складе боеприпасов, принадлежащем Сирийской арабской армии, к западу от Дамаска, из-за пожара, который вспыхнул на сухой траве и листьях возле него".

Напомним, базирующаяся в Лондоне Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что в результате боев поддерживаемых Россией правительственных войск президента Сирии Башара Асада с оппозиционными силами с 30 апреля погибли по меньшей мере 1465 человек.

Напоминаем, в Сирии вследствие столкновений между силами режима Асада и антиправительственными повстанцами погибли по меньшей мере 35 человек.