Суд признал жену Нетаньяху виновной в растрате госсредств

Новости мира: Суд признал виновной в растрате государственных средств супругу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Жену израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сару суд признал виновной в растрате государственных средств, обязал уплатить штраф и компенсировать государству 55 тыс. шекелей (почти €14 тыс.) за заказ дорогих блюд и напитков в ресторанах.

Соответствующее решение в воскресенье, 16 июня, принял суд в Иерусалиме, утвердив соглашение о признании вины между Сарой Нетаньяху и прокуратурой, сообщает DW.

Сару Нетаньяху обвиняли в том, что с 2010 по 2013 год она десятки раз заказывала дорогие блюда в ресторанах, потратив на это €43 тыс. Деньги на оплату еды были получены из канцелярии премьер-министра при том, что в его доме работал личный повар, чьи услуги также оплачивались из госбюджета. В обвинительном заключении говорится, что Нетаньяху намеренно воспользовалась неосведомленностью сотрудников канцелярии, однако обвинение в мошенничестве с нее сняли.

Жена израильского премьера неоднократно заявляла о своей невиновности. Ее адвокаты отмечали, что заказы в ресторанах делали третьи лица "вопреки желанию Сары Нетаньяху", а к услугам повара прибегали только из-за официальных мероприятий, а не для личных нужд семьи Нетаньяху. Надзорные службы еще в 2015 году сообщали о высоких расходах семьи премьер-министра. По данным СМИ, супруга премьера также кричала на уборщиков в резиденции, один из них подал иск против нее за плохое поведение.

Биньямин Нетаньяху вступился за свою жену. Он заявил, что ее критикует любой, кто не получил желаемую должность или был уволен. "Моя любимая жена, ты настоящая героиня", - отметил он.

Самому израильскому премьеру также грозит уголовное преследование. В конце февраля генеральный прокурор Израиля заявил, что готов выдвинуть обвинения против него за взяточничество, мошенничество и нарушение доверия. Ранее полиция сообщила, что во время расследования так называемого "дела 4000" следствие выявило, что Нетаньяху продвигал интересы компании в обмен на положительное освещение своей деятельности на интернет-ресурсе Walla News, который принадлежит телекомпании Bezeq. Нетаньяху отрицает все обвинения.