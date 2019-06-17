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На юго-западе Йемена за годы войны погибло более 2500 человек

На юго-западе Йемена за годы войны погибло более 2500 человек
07:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На юго-западе Йемена за время войны погибло 2702 жителей.

В результате обстрелов со стороны хуситов, по данным правительства Йемена, за четыре года погибли 2702 жителя города Таиз на юго-западе страны.

Об этом информирует Анадолу.

“Официальные структуры сообщают о непрекращающихся обстрелах города, подконтрольного правительственным войскам”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации правительственного Бюро по правам человека Йемена, с марта 2015 года в Таизе, который является стратегически важным городом, зафиксировано 30 494 правонарушений, что привело к гибели тысяч людей, в том числе женщин и детей. Число раненых превышает 13 тысяч.

Еще 705 человек был схвачены и увезены повстанцами в неизвестном направлении, 5 955 горожан насильственно выдворены из своих домов

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Напоминаем, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны участвуют повстанцы шиитского движения “Ансаруллах” (хуситы) и сторонники свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

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Йемен, Война, Погибло, Хуситы.
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