Ядерная сделка: Иран напомнил Европе о дедлайне

Новости мира: Иран заявил, что превысит лимит по объему запасов обогащенного урана через 10 дней.

Иран объявил о планах существенно увеличить объемы производства низкообогащенного урана, что будет означать отступление от еще некоторых пунктов многосторонней ядерной сделки, которую ранее перестали выполнять США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Секретарь Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что уже через 10 дней запасы низкообогащенного урана Ирана превысят 300 килограммов. Именно такой объем урана устанавливает ядерное соглашение, подписанное в 2015 году

"Во время второй фазы частичного выхода (из ядерного соглашения, - ред.) мы готовы немедленно увеличить обогащения урана выше установленной в ядерном соглашении нормы в 3,76%", - сказал он.

Он добавил, что Иран нуждается в увеличении уровня обогащения урана до 20%. При этом, отметил чиновник, у европейских стран еще есть время, чтобы защитить Иран от санкций США, но они должны действовать, а не только говорить.

"У европейцев все еще есть время ... Но европейцы косвенно выразили свою неспособность действовать. Они не должны думать, что после 60 дней (срок, установленный Ираном в мае, - ред.), они будут иметь еще 60-дневную возможность", - сказал Камальванди.

Иран ранее объявил, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

Европейские страны, которые подписали соглашение - Франция, Великобритания и Германия - пытались его спасти, но разделяют те же опасения, что и Соединенные Штаты, относительно развития баллистических ракет Ирана и региональной деятельности.