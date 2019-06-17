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Нетаньяху призывает мир ужесточить санкции против Ирана в случае отказа от СВПД

Нетаньяху призывает мир ужесточить санкции против Ирана в случае отказа от СВПД
18:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По мнению Нетаньяху, в случае отказа Ирана от обязательств по ядерной сделке следует ужесточить санкции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал мировое сообщество к новым санкциям в отношении Ирана в случае, если страна реализует обещания о сокращении обязательств по соглашению о ядерной программе, сообщает в понедельник интернет-портал израильской газеты "Едиот ахронот".

"Если Иран исполнит угрозы, международное сообщество должно будет немедленно применить заранее оговоренный санкционный механизм", - заявил Нетаньяху в понедельник.

Ранее в понедельник пресс-секретарь иранской Организации по атомной энергии Бехруз Камалванди заявил, что Иран намерен увеличить мощности производства низкообогащенного урана 27 июня.

Ядерная сделка: Иран напомнил Европе о дедлайне

По его словам, с указанного срока Иран превысит лимит запасов низкообогащенного урана, определенный в рамках СВПД.

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Иран, Израиль, Биньямин Нетаньяху, СВПД.
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