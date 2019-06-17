СМИ: Экс-президент Египта умер в зале суда

Новости мира: Бывший президент Египта Мурси умер после выступления в суде.

Бывший президент Египта Мухаммад Мурси в возрасте 67 лет скончался после выступления в суде.

Как передает Радио Свобода, об этом сообщают Aljazeera и ВВС со ссылкой на государственные СМИ страны.

Государственное телевидение сообщило, что Мурси после судебного заседания потерял сознание, его отвезли в больницу, где он в дальнейшем скончался.

"Он выступал перед судьей в течение 20 минут, затем стал очень подвижным и потерял сознание. Его быстро доставили в больницу, где он позже скончался", - цитирует представителя суда Aljazeera.

Мурси был первым демократически избранным президентом Египта в 2012 году. В 2013 году он был отстранен от власти военными.

В 2015 году по обвинению в причастности к массовому бегству из тюрьмы в 2011 году Мурси приговорили к смертной казни - в 2016 году кассационный суд отменил это решение.

Также в 2015 году суд приговорил Мурси к пожизненному заключению по обвинению в государственной измене и шпионаже в пользу палестинского радикального движения "Хамас", ливанских боевиков "Хезболлы" и Ирана. В 2016 году кассационный суд отменил и это решение.

В 2017 году суд в Египте приговорил бывшего президентаМухаммеда Мурси к трем годам лишения свободы по обвинению в оскорблении судебной власти. Суд в Каире тогда постановил, что Мурси оклеветал судебную власть в публичной речи, которую он произнес более четырех лет назад "с целью распространения ненависти".