В Египте спешно похоронили скончавшегося бывшего президента Мурси

Новости мира: Министерство внутренних дел Египта ввело режим особого положения в связи со смертью бывшего президента Мухаммеда Мурси.

Министерство внутренних дел Египта объявило режим особого положения в стране в связи со смертью экс-президента Мухаммеда Мурси. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что по всей территории Египта выделены дополнительные наряды полиции.

Отпуска всех сотрудников правоохранительных органов отменены, повышены меры безопасности в государственных и частных структурах, возле церквей и мечетей.

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси похоронен на востоке Каира в 5:00 по местному времени во вторник при усиленных мерах безопасности и в присутствии членов семьи и адвокатов.

Мурси похоронен на кладбище, где покоятся духовные лидеры движения "Братья-мусульмане" в районе Мединет Наср в Каире.

Президент Египта Мухаммед Мурси был свергнут 3 июля 2013 года и после этого содержался в тюрьме. 67-летний Мурси также обвинялся в шпионаже в пользу палестинского движения ХАМАС, отмечает издание. Как сообщалось, бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, где экс-глава государства проходил главным обвиняемым.