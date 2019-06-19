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В Ираке нанесен ракетный удар на квартал крупных мировых нефтекомпаний

В Ираке нанесен ракетный удар на квартал крупных мировых нефтекомпаний
11:56 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Недалеко от иракского города Басра, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, были нанесены ракетные удары, пострадали 3 человека.

В Ираке нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в частности американского гиганта ExxonMobil. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что ракетные удары были нанесены недалеко от иракского города Басра. В результате происшествия пострадали по меньшей мере трое человек.

Ракеты разорвались на территории бизнес-центра и жилого центра Бурджезия, который находится к западу от Басры. Именно в этом квартале располагаются такие нефтяные компании, как Royal Dutch Shell PLC и итальянская Eni SpA. После случившегося компания ExxonMobil немедленно эвакуировала своих сотрудников в Дубай.

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Как сообщалось, в середине мая Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США в координации с операцией "Непоколебимая решимость" повысило уровень тревоги в Ираке и Сирии в связи с потенциальной угрозой военнослужащим со стороны Ирана.

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Все по теме:

Ирак, Ракетный удар, Басра, Штаб-квартиры, Крупные мировые нефтекомпании.
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