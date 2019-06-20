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В ООН раскрыли новые подробности в деле об убийстве Джамаля Хашогги

В ООН раскрыли новые подробности в деле об убийстве Джамаля Хашогги
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В ООН заявили о причастности саудовского наследного принца к убийству Хашогги.

Спецдокладчик ООН по расследованию внесудебных казней Агнес Калламар заявила о наличии доказательств причастности наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана и других высших должностных лиц страны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом она заявила в среду, представляя отчет, сообщает DW.

"Как минимум, принц потакал такому поведению и позволял повторению и распространению этих преступлений", - отметила в отчете Калламар.

По ее словам, без ведома принца не могли уничтожить доказательства убийства Хашогги.

Спецдокладчик также предложила, чтобы подозреваемых в убийстве судили за пределами Саудовской Аравии или Турции. Она призвала Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша организовать "дальнейшее уголовное расследование" в отношении преступников и создать механизм для трибунала.

В отчете отмечается, что ни Саудовская Аравия, ни Турция не придерживались международных стандартов при расследовании убийства журналиста.

Калламар представит полную версию своего почти стостраничного отчета на заседании Совета ООН по правам человека, которое начнется на следующей неделе в Женеве.

Мнистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власть страны поддерживает рекомендации отчета ООН относительно убийства Хашогги.

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Как сообщалось, 59-летний обозреватель издания The Washington Post Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для брака с гражданкой Турции. Через две недели после исчезновения журналиста под давлением мирового сообщества Саудовская Аравия признала, что Хашогги убили в консульстве. Специально для совершения преступления из королевства в Стамбул прибыли 15 человек.

В январе 2019 года в Саудовской Аравии начался процесс над подозреваемыми в убийстве журналиста.

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ООН, Саудовская Аравия, Мохаммед бин Салман, Джамаль Хашогги, Агнес Калламар.
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