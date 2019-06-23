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ООН уменьшила продовольственную помощь Йемену

ООН уменьшила продовольственную помощь Йемену
03:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В ООН решили сузить оказание гуманитарной помощи Йемену.

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила оказание гуманитарной помощи некоторым регионам Йемена, подконтрольным хуситам.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По его словам, это связано с тем, что долгое время продовольственная помощь не доходит до нуждающихся в Йемене, так как ее перехватывают хуситы. Теперь она будет оказываться только жителям столицы Йемена - Саны, охватывая 850 тысяч человек.

На юго-западе Йемена за годы войны погибло более 2500 человек

Напоминаем, в Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют повстанцы шиитского движения “Ансаруллах” (хуситы) и сторонники свергнутого президента Али Абдуллаха Салеха, а с другой – правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади.

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ООН, Йемен, Стефана Дюжаррика.
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