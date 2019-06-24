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В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: один человек погиб, еще 21 ранен

В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: один человек погиб, еще 21 ранен
13:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На аэропорт в южной части Саудовской Аравии совершили нападение йеменские повстанцы, убит гражданин Сирии, еще 21 мирный житель получил ранения.

В результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт в южной части Саудовской Аравии в воскресенье был убит гражданин Сирии и ранен еще 21 мирный житель. Об этом сообщает AFP со ссылкой на коалицию, возглавляемую Эр-Риядом.

"Террористическое нападение поддерживаемого Ираном ополчения Хути на аэропорт Абха ... привел к смерти сирийца и ранения еще 21 гражданского", - говорится в заявлении коалиции.

Как отмечает издание, нападение на аэропорт Абха произошел на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

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Эскалация атак со стороны иранских повстанцев-хуситов на города Саудовской Аравии грозит договоренности относительно прекращения огня в портовом городе Красного моря Ходейду, главного канала гуманитарной помощи в Йемен.

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Аэропорт, Саудовская Аравия, Нападение, Раненые, Погибший, Йеменские повстанцы.
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