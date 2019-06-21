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Мощный взрыв всколыхнул Багдад: множество погибших

Мощный взрыв всколыхнул Багдад: множество погибших
16:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Неизвестный с поясом смертника совершил взрыв в шиитской мечети в Багдаде.

В результате взрыва в пятницу в шиитской мечети в восточной части Багдада погибли семь человек, более 20 ранены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции, передаёт УНН.

Так, взрыв произошел в районе Баладият. Источник в полиции сообщил, что для нападения использовался либо пояс смертника, либо самодельное взрывное устройство.

Ни одна группировка пока не взяла ответственности за происшествие.

Источник сообщил, что число погибших, как ожидается, возрастет, поскольку многие раненые находятся в тяжелом состоянии.

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Ранее сообщалось, в Ираке 19 июня неизвестные нанесли ракетные удары по площадке, где расположены штаб-квартиры нескольких крупных мировых нефтекомпаний, в частности американского гиганта ExxonMobil.

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Ирак, Взрыв, Багдад, Мечеть, Баладият.
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