В МИД Ирана считают, что новые санкции США "закрывают путь для дипломатии"

Новости мира: Министерство иностранных дел Ирана назвало введение санкций в США "бесполезными" и считают, что оно "закрывает путь для дипломатии".

Министерство иностранных дел Ирана подвергло критике США за введение санкций против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представитель ведомства назвал такие меры "бесполезными" и добавил, что они "закрывают путь для дипломатии".

О том, что Соединенные Штаты вводят санкции против верховного лидера Ирана, заявил 24 июня президент США Дональд Трамп перед подписанием соответствующего указа.

По словам Трампа, санкции являются ответом на агрессивные действия Ирана, в частности на уничтожение иранскими военными американского беспилотника, который, как утверждают США, находился над международными водами.

По словам президента США, санкций не избежать и помощникам Хаменеи. Как сказал Трамп, санкции должны лишить иранского лидера и его окружения доступа к важным источников финансирования. Министр финансов США Стивен Мнучин уточнил, что санкции предусматривают замораживание "миллиардов долларов" иранских активов. По словам Мнучина, Вашингтон готовит санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.