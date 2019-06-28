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МИД Ирана считает заявление Трампа о "короткой войне" ошибочным

МИД Ирана считает заявление Трампа о "короткой войне" ошибочным
01:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: МИД Ирана Мухаммед Зариф: "Короткая война" с Ираном - это иллюзия.

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Зариф считает ошибочным мнение президента США Дональда Трампа о том, что конфликт с Ираном будет «короткой войной».

Об этом он написал в Twitter. «Ложные восприятия ситуации Дональдом Трампом угрожают миру:

- Санкции не являются альтернативой войны; это и есть война

- "Облитерация" = геноцид = военное преступление

- "Короткая война" с Ираном - это иллюзия

- Тот, кто начинает войну, не будет тем, кто закончит

- Переговоры и угрозы - взаимоисключающие вещи », - говорится в заметке.

Напоминаем, в среду, 26 июня, президент США Дональд Трамп выразил убеждене, что война США с Ираном, в случае ее начала, не продлится долго, одновременно напомнив, что стремится избежать военной конфронтации.

Новый раунд "войны слов" между лидерами Ирана и США продолжается уже несколько недель. Конфронтация обострилась после нападений на нефтяные танкеры в мае и июне, в которых США обвиняют Иран. 20 июня иранские войска сбили американский беспилотный аппарат, который, по словам администрации США, не пересекал воздушного пространства Ирана. 24 июня Белый дом ввел новые жесткие санкции против Ирана. Тегеран уже назвал их «концом дипломатии».

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Все по теме:

США, Иран, МИД, Дональд Трамп, Мухаммед Зариф.
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