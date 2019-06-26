Трамп обещает мощный ответ на любые агрессивные действия Ирана

Новости мира: Трамп пригрозил Ирану мощным силовым ответом на новые атаки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов дать мощный силовой ответ на любые атаки со стороны Ирана.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Очень некомпетентное и оскорбительная заявление Ирана, сделанное сегодня, лишь подтверждает, что они не понимают реального положения вещей. Любая атака Ирана на что-либо американское встретится с огромной и преобладающей силой. В некоторых случаях это будет означать уничтожение. Уже не будет (политиков - ред.) Джона Керри и Обамы!" - написал Трамп.

Так он отреагировал на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави о том, что последние санкции США против иранского руководства означают прекращение действия "канала дипломатии" между двумя странами. Это может фактически расцениваться как конец дипломатии - начало силового противостояния.

В то же время, Трамп посоветовал иранскому руководству тратить больше денег на улучшение уровня жизни народа, а не на террористическую деятельность.

"Замечательный иранский народ страдает без причин. Их руководство тратит почти все свои деньги на террор и совсем мало - на что-то еще. США не забыли об использовании Ираном самодельных взрывных устройств и взрывчатых зарядов (бомб), как убили 2 тыс. американцев и ранили еще больше людей", - подчеркнул глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, напряжение в отношениях между США и Ираном существенно обострилось после иранской атаки на прошлой неделе против двух коммерческих танкеров, а также поражение американского дрона в международном воздушном пространстве.

Позже стало известно, что Соединенные Штаты инициировали военную операцию, целью которой было поразить три иранских объекта, где находилось не менее 150 человек. Впрочем, президент США заявил, что отменил удары в последние минуты из-за "непропорционального" ответа.