В Иране убеждены, что санкции США останутся без практических последствий

Новости мира: Официальный Тегеран прокомментировал введение Соединенными Штатами новых санкций.

Тегеран считает новые санкции США против руководства Ирана "концом дипломатии" и обвиняет Вашингтон в отказе от мирного пути разрешения конфликта.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что введение санкций против верховного лидера Ирана и главы иранской дипломатии "закрывает путь для дипломатии".

"Отчаянная администрация Трампа разрушает установленные международные механизмы для поддержания мира и безопасности во всем мире", - написал в своем Twitter Мусави.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции против иранского аятоллы останутся без практических последствий, поскольку у него нет активов за рубежом, сообщает Reuters.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против Ирана, в том числе против иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных чиновников.

Трамп заявил журналистам, что санкции только частично стали ответом на сбитый Ираном на прошлой неделе американский беспилотник.

Санкции также наложены на восемь старших командиров ВМС, аэрокосмических и наземных войск Корпуса стражей Исламской революции.