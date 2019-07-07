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От авиаудара в Сирии погибли 13 детей

От авиаудара в Сирии погибли 13 детей
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Сирии от удара военных самолетов погибло 13 детей.

В результате авиаудара сил сирийского режима по провинции Идлиб погибли около 20 человек, в том числе 13 детей.

Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

«Около 20 мирных жителей, в том числе 13 детей и одна женщина, были убиты в результате удара военных самолетов режима, боевых самолетов РФ, выступающей его гарантом, а также наземного обстрела», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелу подвергся городок Мухамбаль в провинции Идлиб на северо-западе страны поздно вечером в пятницу. Как указывает SOHR, авиаудары были нанесены в зоне так называемой деэскалации.

Напоминаем, неделю назад ракетному удару подверглась столица Сирии. По окрестностям Дамаска было выпущено несколько ракет, сирийские СМИ сообщили о четырех погибших.

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Сирия, Дети, Идлиб, Авиаудар.
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