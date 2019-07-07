США призывают Германию направить военных в Сирию

Новости мира: США просят Германию отправить войска в Сирию.

Спецпредставитель США по вопросам сирийского сотрудничества Джеймс Джеффри призвал Германию прислать военных инструкторов, специалистов по логистике и техников для помощи СДС (SDF) в борьбе с террористами ИГИЛ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы хотим, чтобы наземные войска Германии частично заменили наших солдат", - сказал Джеффри, добавив, что ожидает ответа от немецкого правительства в этом месяце.

Джеффри находился в Берлине в пятницу, чтобы согласовать обязательства военной и финансовой поддержки со стороны немецкого правительства.

"Мы ищем волонтеров, которые хотят присоединиться, здесь и среди других партнеров по коалиции", - сказал Джеффри немецким чиновинкам, хотя добавил, что он не просил конкретного количества солдат.

Он также сказал, что войскам не обязательно потребуется непосредственно участвовать в борьбе с джихадистской группой.

"Лучше оттеснить ИГИЛ вместе с местными сирийскими силами", - сказал он. "Но необходимо определенное международное присутствие для обеспечения воздушной поддержки, для логистики, обучения и технической помощи".

Он также сказал, что боевые действия не следует исключать и наземным войскам следует быть готовыми защитить себя.

В июне генерал США Кеннет Маккензи попросил немцев продолжить воздушно-разведывательную и заправочную миссии в Сирии, а также тренировки военных в Ираке, чтобы помочь американским войскам, борющимся против остатков террористической группы ИГИЛ.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин готов продлить миссию после октября, когда она закончится.

Бундесвер сейчас запускает разведывательные самолеты в Сирию из Иордании.